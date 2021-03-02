Глава Сумской ОГА Василий Хома рассказал о своем назначении

Пойти снова в политику было не простым решением, добавляет глава ОГА

Пойти снова в политику было не простым решением, добавляет глава ОГА

По словам главы Сумской ОГА Василия Хомы, если служить всем, то из этого ничего не выйдет и глава ОГА может стать тряпкой, которой будут возить по полу.

Об этом говорится в интервью главы ОГА в RegioNews.

У меня есть один командир - президент. Я сторонник того, чтобы была команда и командная работа. Не может и не должно такого быть, что на тебя воздействуют с разных сторон, и ты не знаешь, кому угождать. Задачу ставит президент. И эти задачи должны реализовываться", - отмечает глава ОГА.

По его мнению, это не означает, что не нужно учитывать мнение народных депутатов и депутатов местных советов, руководителей местных общин. "Мы должны совместно создавать лучшие условия для жизни людей. Чтобы при этом люди и не замечали власти", - добавляет он.

Хома говорит, что когда ему предложили стать главой ОГА, он не сразу согласился.

"Потому что, во-первых, нужно было оставить бизнес. Во-вторых, у меня двое маленьких детей. Когда моя старшая дочь сказала мне: "папа, а где ты был, когда я была маленькая? И принимая решение сейчас, мы собрали семейный совет, на котором я объявил, что есть такое предложение, что просят меня помочь в сложной ситуации. И что это должно быть наше совместное решение. Чтобы вы потом не сказали: папа, а где ты был, когда был нужен. И дети мне сказали, что я должен это сделать, чтобы они потом могли мной гордиться", - добавил Василий Хома.

Напомним, главой Сумской ОГА назначен Василий Хома, соответствующий указ обнародован на сайте Президента.

Хома Василий. Глава Сумской областной государственной администрации. Досье

Читайте полное интервью: "Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении