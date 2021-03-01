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01 марта 2021, 12:28 115

Вся Житомирская область войдет в "красную" зону карантина - глава ОГА

01 марта 2021, 12:28 115
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В области стремительно растет заболеваемость COVID-19
Фото: скриншот видео
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В Житомирской области из-за значительного распространения коронавируса введут "красную" зону карантина с ограничениями, которые действовали во время зимнего локдауна.

Об этом сегодня, 1 марта во время брифинга сообщил председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, передает RegioNews.

Сегодня будет проведена государственная комиссия ТЭБ и ЧС, где Житомирщина войдет в "красную" зону с соответствующими ограничениями. За последнюю неделю мы провели почти 6000 ПЦР-тестов и получили 2716 заболевших COVID-19. За последние четыре недели динамика выросла от 900 почти до 2700 - втрое увеличилось количество заболевших", - сказал Виталий Бунечко.

Он добавил, что на территории региона наблюдается третья волна пандемии коронавируса. Область войдет в "красную" зону без сегментирования и деления.

По словам главы ОГА, из-за роста количества госпитализаций пришлось разгружать некоторые больницы.

Например, в Новоград-Волынской больнице, где загруженность достигла 97%, ввели 15 дополнительных коек и изменили маршруты, забирая новых больных в другие места, в частности, в Житомир. Поэтому сейчас там загруженность составляет 69,8%", - сказал глава области.

Он подытожил, что в больницах Новоград-Волынского, Бердичева, Малина, Андрушевки, Житомирской №1, Чуднова, Станишевки и Барановки загруженность коек превышает отметку 50%.

Напомним, с 1 марта Черновицкая область усиливает карантин и переходит в "красную" зону, на территории региона введут максимальные ограничения.

коронавирус карантин ОГА Житомирская область Виталий Бунечко красная зона

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