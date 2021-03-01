Борьба с кнопкодавством: в парламенте заработает сенсорная кнопка
Это должно исключить кнопкодавство
Это должно исключить кнопкодавство
Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте установили дополнительные камеры наблюдения и ввели сенсорную кнопку. Это должно исключить кнопкодавство.
Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета ВР, пишет RegioNews.
"Она работает, она прошла проверку. С этой пленарной неделе мы уже сможем использовать ее во время заседаний, она соответствует всем нормам. У нас есть официальное заключение, что она может использоваться", - сказал спикер ВР.
Разумков предложил главам фракций и депутатских групп собраться завтра в 9:45, чтобы все смогли протестировать ее работу.
Напомним, 12 февраля впервые народному депутату сообщили о подозрении за "кнопкодавство".
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