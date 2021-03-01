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01 марта 2021, 11:58 3

Борьба с кнопкодавством: в парламенте заработает сенсорная кнопка

01 марта 2021, 11:58 3
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Это должно исключить кнопкодавство
Это должно исключить кнопкодавство
Фото из открытых источников
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Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что в парламенте установили дополнительные камеры наблюдения и ввели сенсорную кнопку. Это должно исключить кнопкодавство.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета ВР, пишет RegioNews.

"Она работает, она прошла проверку. С этой пленарной неделе мы уже сможем использовать ее во время заседаний, она соответствует всем нормам. У нас есть официальное заключение, что она может использоваться", - сказал спикер ВР.

Разумков предложил главам фракций и депутатских групп собраться завтра в 9:45, чтобы все смогли протестировать ее работу.

Напомним, 12 февраля впервые народному депутату сообщили о подозрении за "кнопкодавство".

Украина спикер нардепы Верховная Рада парламент

 
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