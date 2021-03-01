Борьба с кнопкодавством: в парламенте заработает сенсорная кнопка

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета ВР, пишет RegioNews.

"Она работает, она прошла проверку. С этой пленарной неделе мы уже сможем использовать ее во время заседаний, она соответствует всем нормам. У нас есть официальное заключение, что она может использоваться", - сказал спикер ВР.