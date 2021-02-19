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19 февраля 2021, 18:36 7

В Минюсте прокомментировали возможность запрета "Партии Шария"

19 февраля 2021, 18:36 7
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Сообщений о нарушении партией действующего законодательства пока не поступало
Сообщений о нарушении партией действующего законодательства пока не поступало
Фото из открытых источников
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Министерство юстиции не получало от правоохранительных органов уведомлений о нарушении «Партией Шария» законодательства Украины, которые бы могли стать основанием для обращения в суд с инициативой о запрете деятельности партии.

Об этом говорится в ответе министерства на информационный запрос Укринформа, передает RegioNews.

Выявление нарушений Конституции и законов Украины в деятельности политических партий осуществляется соответствующими правоохранительными органами. По состоянию на дату предоставления ответа в Министерство юстиции Украины сообщения относительно нарушений действующего законодательства партией от правоохранительных органов не поступали. В случае поступления от правоохранительных органов доказательных материалов выявления признаков нарушения партией требований статей 36, 37 Конституции Украины, статьи 5 закона, что является основанием для применения соответствующих санкций, Министерство юстиции Украины обратится в суд в порядке, установленном действующим законодательством, - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что деятельность политической партии может быть запрещена лишь по решению суда.

Политическая партия может быть по административному иску центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере государственной регистрации (легализации) объединений граждан, других общественных формирований запрещена в судебном порядке в случае нарушения требований по созданию и деятельности политических партий, установленных Конституцией Украины, этим и другими законами Украины, - информируют в Министерстве юстиции.

Также сообщается, что согласно сведений Единого реестра общественных формирований политическая партия "Партия Шария" зарегистрирована Государственной регистрационной службой Украины 3 февраля 2015 года, а глава партии – Ольга Бондаренко.

Как сообщалось, 16 февраля СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины.

Впоследствии в ОПОРЕ сказали, может ли подозрение Шарию быть причиной ликвидации его партии.

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