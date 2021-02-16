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16 февраля 2021, 17:53 8

В ОПОРЕ сказали, может ли подозрение Шарию быть причиной ликвидации его партии

16 февраля 2021, 17:53 8
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Факт вручения Службой безопасности Украины подозрения блогеру Анатолию Шарию не может быть причиной для прекращения деятельности “Партии Шария”, неофициальным лидером которой он является.

Об этом отметила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Фейсбуке, сообщает RegioNews.

"Автоматическое прекращения деятельности партии не может быть следствием действий отдельного ее члена, лидера, даже руководителя. Во вне судебном порядке ликвидации структуры через вручение подозрения ее лидеру даже в отношении серьезного преступления не предусмотрено законодательством”, - подчеркнула она.

Айвазовская напомнила, что согласно Конституции, создание и деятельность политических партий и общественных организаций, программные цели или действия которых направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, подрыв ее безопасности, незаконное увлечение государственной власти, пропаганду войны, насилия, на разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, посягательство на права и свободы человека, здоровье'я населения, запрещаются.

В то же время она отметила, что Закон "О политических партиях" предусматривает, что в судебном порядке Минюст может инициировать запрет политической партии в случае нарушения требований к ее деятельности, установленных Конституцией.

"Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручения подозрения не является тем же самым, что и обвинительный приговор”, - добавила председатель правления ОПОРЫ.

До питання про перспективи партії, неофіційному лідеру якої було оголошено про підозру щодо державної зради: Стаття 37...

Posted by Ольга Айвазовська on Tuesday, February 16, 2021

Напомним, СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины.

Тем временем он утверждает, что никакого подозрения не получал, а узнал о нем из соцсетей.

Украина подозрение Анатолий Шарий правительство ОПОРА

 
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