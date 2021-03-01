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01 марта 2021, 12:00 45

В Раде хотят заслушать Степанова из-за ситуации с вакцинацией в стране

01 марта 2021, 12:00 45
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Если не изменить реальное положение вакцинации, она будет полностью провалена, считают нардепы
Если не изменить реальное положение вакцинации, она будет полностью провалена, считают нардепы
Фото: из открытых источников
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В Верховной Раде Украины заявляют о необходимости заслушать министра здравоохранения Максима Степанова о вакцинации в Украине.

Как передает RegioNews, об этом заявила вице-спикер Рады Елена Кондратюк в ходе согласительного совета парламента.

Требую немедленного отчета Степанова на часе вопросов к правительству", - подчеркнула она.

По ее словам, министр должен ответить на вопросы относительно эффективности привезенной вакцины.

"Закупалась ли вакцина напрямую или через посредников. Министр должен озвучить, какая доказанная эффективность этой вакцины в процентах... Но такими темпами, как дальше она проходит (вакцинация - ред.), мне кажется, если не изменить реальное состояние вакцинации, она будет полностью провалена", - сказала нардеп.

Кроме того, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что политсила также настаивает на заслушивании Степанова на часе вопросов к правительству.

Напомним, в правительстве пообещали всех желающих прививать от коронавируса в течение года.

коронавирус Минздрав правительство Максим Степанов депутаты вакцинация

 
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