В Раде хотят заслушать Степанова из-за ситуации с вакцинацией в стране
В Верховной Раде Украины заявляют о необходимости заслушать министра здравоохранения Максима Степанова о вакцинации в Украине.
Как передает RegioNews, об этом заявила вице-спикер Рады Елена Кондратюк в ходе согласительного совета парламента.
Требую немедленного отчета Степанова на часе вопросов к правительству", - подчеркнула она.
По ее словам, министр должен ответить на вопросы относительно эффективности привезенной вакцины.
"Закупалась ли вакцина напрямую или через посредников. Министр должен озвучить, какая доказанная эффективность этой вакцины в процентах... Но такими темпами, как дальше она проходит (вакцинация - ред.), мне кажется, если не изменить реальное состояние вакцинации, она будет полностью провалена", - сказала нардеп.
Кроме того, первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что политсила также настаивает на заслушивании Степанова на часе вопросов к правительству.
Напомним, в правительстве пообещали всех желающих прививать от коронавируса в течение года.