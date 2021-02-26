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На Донбассе зафиксировали 10 нарушений режима "тишины"
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26 февраля 2021, 08:31 42

На Донбассе зафиксировали 10 нарушений режима "тишины"

26 февраля 2021, 08:31 42
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Фото: из открытых источников
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В течение минувших суток, 25 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации десять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил, в том числе и из запрещенного вооружения.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Чаще всего противник обстреливал наших воинов в районе населенных пунктов Желобок, Славное и Пески. На этих направлениях враг открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в штабе.

Вблизи Павлополя российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Неподалеку Луганского вооруженные формирования РФ провоцировали наших воинов неприцельными выстрелами из ручного противотанкового, а у Шумов - станкового противотанкового гранатометов.

Целью провокаций оккупантов за прошедшие сутки было создания ячеек напряжение вдоль всей линии разграничения и дискредитация ВС Украины безосновательными обвинениями в нарушении режима прекращения огня, для этого оккупанты традиционно использовали манипуляции с введением режима "тишины", - говорится в сообщении.

Для блокировки свободного пересечения гражданами КПВВ "Еленовка-Новотроицкое", накануне дня его открытия боевики прибегли к откровенным огневым и информационным провокациям в районе Еленовки.

По состоянию на утро 26 февраля, обстановка в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Со стороны российских оккупантов было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в районе населенного пункта Пески. Боевых потерь среди наших воинов нет.

Напомним, сутками ранее в зоне проведения ООС пять раз нарушали режим прекращения огня.

Донбасс ООС война военная техника боевики

 
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