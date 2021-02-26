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26 февраля 2021, 16:36 398

Довыборы в Раду: рейтинг кандидатов на Ивано-Франковщине

26 февраля 2021, 16:36 398
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Около 12% жителей одномандатного избирательного округа №87 еще не определились
Около 12% жителей одномандатного избирательного округа №87 еще не определились
Фото Суспильне.Карпаты
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Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса жителей 87 избирательного округа, в том числе и относительно голосования на довыборах в Верховную раду 28 марта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на социологическую группу "Рейтинг".

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса жителей 87 избирательного округа. В частности, исследовала, за кого будут голосовать избиратели округа на довыборах в Верховную Раду, которые состоятся 28-го марта.

Среди кандидатов лидером является Александр Шевченко, которого поддерживают 42,8% тех, кто определился и принял бы участие в голосовании. Руслана Кошулинского поддерживают 21,4%, Василия Вирастюка – 15,8%, Марусю Звиробий – 8,1%. Рейтинг других кандидатов значительно ниже. Так, Святослава Никоровича поддерживают 3,7%, Юрия Голинея – 2,3%, Михаила Ноняка – 1,5%, Степана Брацюна – 0,4%. Тех, кто не определился – около 12%, - говорится в сообщении.

Аудитория: жители одномандатного избирательного округа №87 (Ивано-Франковская область) от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 14-22 февраля 2021 г. Заказчик исследования: PG Consulting Group LLC.

Как сообщалось 23 февраля о довыборах в Раду, ЦИК зарегистрировала Вирастюка и еще 9 кандидатов. Двум кандидатам Центризбирком отказал в регистрации.

выборы Ивано-Франковск Прикарпатье Василий Вирастюк Маруся Зверобой

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