Довибори в Раду: рейтинг кандидатів на Івано-Франківщині

Близько 12% мешканців одномандатного виборчого округу №87 ще не визначилися

Близько 12% мешканців одномандатного виборчого округу №87 ще не визначилися

Фото Суспільне.Карпати

Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування жителів 87 виборчого округу, в тому числі і щодо голосування на довиборах у Верховну раду 28 березня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на соціологічну групу "Рейтинг".

Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати опитування жителів 87 виборчого округу. Зокрема, дослідила, за кого виборці округу голосуватимуть на довиборах у Верховну Раду, що відбудуться 28-го березня.

Серед кандидатів лідером є Олександр Шевченко, якого підтримують 42,8% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні. Руслана Кошулинського підтримують 21,4%, Василя Вірастюка – 15,8%, Марусю Звіробій – 8,1%. Рейтинг інших кандидатів значно нижчий. Так, Святослава Никоровича підтримують 3,7%, Юрія Голінея – 2,3%, Михайла Ноняка – 1,5%, Степана Брацюна – 0,4%. Тих, хто не визначився, – близько 12%, - йдеться в повідомленні.

Аудиторія: мешканці одномандатного виборчого округу №87 (Івано-Франківська область) від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком та статтю. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Метод опитування: особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 14-22 лютого 2021 р. Замовник дослідження: PGR Consulting Group LLC.

Як повідомлялося 23 лютого про довибори в Раду, ЦВК зареєструвала Вірастюка та ще 9 кандидатів. Двом кандидатам Центрвиборчком відмовив у реєстрації.