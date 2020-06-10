НАБУ подозревает чиновников Одесского горсовета в завладении 131 миллионом

Частная фирма легализовала средства через ряд субъектов хозяйствования

Частная фирма легализовала средства через ряд субъектов хозяйствования

Фото: НАБУ

Детективы НАБУ сообщили о подозрении трем должностным лицам Одесского городского совета и основателю частной компании в причинении ущерба в 131 млн грн.

Об этом сообщает пресс служба САП, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2016 году Одесский горсовет выкупил у частной компании нежилые сооружения общей площадью более 6 тыс. кв. м, которые располагались на 141 га земли с целью расширения территории для захоронений на кладбище.

По результатам оценки, стоимость недвижимости составила более 146 млн гривен, однако государственная экспертиза установила, что ее реальная стоимость составляла около 15 млн гривен, то есть цена была безосновательно завышена в 10 раз.

Расследование этих фактов начато в октябре 2016 Военной прокуратурой. В 2018 году подследственность в уголовном производстве определили за детективами Национального бюро Украины", - сообщили в САП.

Директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, председателя постоянной комиссии и руководителя юридического департамента Одесского горсовета подозревают в растрате имущества путем злоупотребления служебным положением.

Руководителя и основателя коммерческой структуры подозревают в отмывании доходов, полученных преступным путем. 15 мая 2020 года о подозрении в причастности к совершению преступления было сообщено оценщику имущества.

Напомним, 10 июня СБУ и ГБР провели обыски в помещении Житомирского городского совета.