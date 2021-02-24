Одесситу, который разгуливал с отрезанной головой отца, позволили покинуть СИЗО: в чем причина

Экспертиза показала, что у подозреваемого расстройство психики

Экспертиза показала, что у подозреваемого расстройство психики

Фото: Нацполіція

Киевский районный суд Одессы решил перевести из следственного изолятора в психиатрическую больницу мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек, в том числе и своего отца, которому отрезал голову.

Как сообщили в суде, к ним поступило ходатайство об изменении меры пресечения подозреваемому в умышленном убийстве двух человек в квартире на проспекте Небесной Сотни (п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины), пишет RegioNews.

Как пояснили в суде, правоохранители получили заключение судебно-психиатрической экспертизы, согласно которому, на момент совершения преступления и до сих пор у подозреваемого наблюдаются признаки расстройства психики.

"В результате мужчина не был способен осознавать свои действия и управлять ими. Таким образом, рассмотрев ходатайство, судья его удовлетворил. Подозреваемому изменена мера пресечения с содержания под стражей на помещение в психиатрическое учреждение со строгим наблюдением", - говорится в сообщении.

По версии следствия, на протяжении длительного времени между подозреваемым и его отцом, которые до 19 января жили отдельно, возникали конфликты. Уже 20 января между сыном и отцом произошла очередная ссора, во время которой подозреваемый схватил нож и нанес множественные удары потерпевшему. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия. После этого с помощью ножа злоумышленник расчленил тело.

"На этом он не остановился. Подозреваемый схватил нож и нанес множественные удары соседу отца. От полученных телесных повреждений мужчина также скончался на месте", - сообщили в суде.

Напомним, 20 января в Одессе задержали мужчину с отрубленной человеческой головой в руках. Впоследствии стало известно, что одесского бандита отправили на 2 месяца в СИЗО.