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25 февраля 2021, 11:49 7

Козак пытается оспорить санкции против себя и телеканалов через Верховный суд

25 февраля 2021, 11:49 7
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Фото: из открытых источников
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Народный депутат из ОПЗЖ Тарас Козак, против которого как номинального держателя телеканалов Медведчука ввели санкции, оспаривает указ президента в Верховном суде.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда, передает RegioNews.

24 февраля 2021 года до Кассационного административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, которым оспаривается Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.

Иску, который поступил в суд, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/39/21.

Как сообщалось, своим Указом Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

У Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".

Также введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.

суд санкции СНБО ОПЗЖ президент Тарас Козак

 
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