Козак пытается оспорить санкции против себя и телеканалов через Верховный суд
Народный депутат из ОПЗЖ Тарас Козак, против которого как номинального держателя телеканалов Медведчука ввели санкции, оспаривает указ президента в Верховном суде.
Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда, передает RegioNews.
24 февраля 2021 года до Кассационного административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, которым оспаривается Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в сообщении.
Иску, который поступил в суд, присвоен регистрационный номер дела - № 9901/39/21.
Как сообщалось, своим Указом Президент Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.
У Зеленского называют блокировки телеканалов Медведчука борьбой с "чуждой пропагандой".
Также введение санкций против каналов Медведчука оспаривают в Верховном суде.