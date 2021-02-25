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25 февраля 2021, 13:59 8

В Минздраве не исключают, что Киевская область может перейти в "оранжевую зону" карантина

25 февраля 2021, 13:59 8
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Причина - превышение нормы по выявленным случаям COVID
Причина - превышение нормы по выявленным случаям COVID
Фото из открытых источников
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Киевская область в ближайшее время может перейти в "оранжевую зону" адаптивного карантина. Причина - превышение нормы по выявленным случаям COVID.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства здравоохранения, пишет RegioNews.

Согласно данным Минздрава, 24 февраля коэффициент выявления новых случаев составил 23,4% при норме не более 20%. Отметим, "оранжевая зона" вводится при превышении одного из пяти показателей. Если в течение трех дней будут превышены два показателя, с'появятся основания для введения ограничений "красной зоны".

На сегодня в зоне максимальных карантинных ограничений Черновицкая и Ивано-Франковская области. В "оранжевой зоне" находятся Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольская области. Другие регионы - в "желтой зоне".

Напомним, ранее Кабмин запретил пассажирские перевозки в "красной” зоне карантина.

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