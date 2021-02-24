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24 февраля 2021, 11:59 16

"Нафтогаз" обнародовал мартовские тарифы на газ для населения

24 февраля 2021, 11:59 16
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Населению Украины в марте предлагают покупать газ по цене от 6,70 до 6,99 грн за кубометр
Населению Украины в марте предлагают покупать газ по цене от 6,70 до 6,99 грн за кубометр
Рixabay
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Газопоставляющие компании, с учетом правительственного ограничения цены газа на уровне 6,99 грн за куб. м, предлагают населению Украины в марте покупать газ по цене от 6,70 до 6,99 грн за кубометр.

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", созданного НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами, пишет RegioNews.

Наименьшую цену в марте своим потребителям предложила энергетическая компания "Мегаватт энерго сервисная компания" – 6,70 грн за куб. м, а также "Агросинтез Трейдинг" - 6,75 грн за куб. м.

Еще несколько компаний установили на март цены ниже граничного тарифа, установленного правительством. В частности, "ПК "Энергетические ресурсы Украины" - 6,80 грн за куб. м, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" - 6,86 грн за куб. м, ГП "Евода трейд" КП Луцкводоканал" - 6,88 грн за куб. м, "Газпромпостач" - 6,9 грн за куб. м, "Волыньэлектро сбыт" - 6,97 грн за куб. м, а также "Закарпатье энергосбыт" – 6,97 грн за куб. м.

Цены остальных поставщиков газа, которые обслуживают большую часть населения Украины, не превышают утвержденную правительством граничную цену и составляют 6,99 грн за куб. м.

Напомним, в Украине хотят продлить конечные сроки установки счетчиков газа для населения.

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