"Нафтогаз" обнародовал мартовские тарифы на газ для населения

Населению Украины в марте предлагают покупать газ по цене от 6,70 до 6,99 грн за кубометр

Населению Украины в марте предлагают покупать газ по цене от 6,70 до 6,99 грн за кубометр

Рixabay

Газопоставляющие компании, с учетом правительственного ограничения цены газа на уровне 6,99 грн за куб. м, предлагают населению Украины в марте покупать газ по цене от 6,70 до 6,99 грн за кубометр.

Об этом сообщается на сайте консультационного центра для населения "ГазПравда", созданного НАК "Нафтогаз Украины" совместно с активистами, пишет RegioNews.

Наименьшую цену в марте своим потребителям предложила энергетическая компания "Мегаватт энерго сервисная компания" – 6,70 грн за куб. м, а также "Агросинтез Трейдинг" - 6,75 грн за куб. м.

Еще несколько компаний установили на март цены ниже граничного тарифа, установленного правительством. В частности, "ПК "Энергетические ресурсы Украины" - 6,80 грн за куб. м, газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" - 6,86 грн за куб. м, ГП "Евода трейд" КП Луцкводоканал" - 6,88 грн за куб. м, "Газпромпостач" - 6,9 грн за куб. м, "Волыньэлектро сбыт" - 6,97 грн за куб. м, а также "Закарпатье энергосбыт" – 6,97 грн за куб. м.

Цены остальных поставщиков газа, которые обслуживают большую часть населения Украины, не превышают утвержденную правительством граничную цену и составляют 6,99 грн за куб. м.

Напомним, в Украине хотят продлить конечные сроки установки счетчиков газа для населения.