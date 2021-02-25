"Слуги народа” циклически обсуждают с "Голосом” объединение в коалицию

Тем временем в "Голосе" говорят, что последние шаги президента вызывают у партии "большие надежды"

Тем временем в "Голосе" говорят, что последние шаги президента вызывают у партии "большие надежды"

Фото Facebook-страница Киры Рудык

Об этом сообщила Кира Рудык в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Лидер "Голоса" также отметила, что независимо от пребывания в коалиции или в оппозиции "Голос" всегда поддерживает действия власти, которые являются "правильными для страны".

Со мной циклически кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились (к коалиции – ред.). Время от времени на меня выходят представители или Офиса (президента – ред.), или партии "Слуга народа" с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия, - рассказала Кира Рудык.

По ее словам, последние шаги президента Владимира Зеленского вызывают у ее партии "большие надежды". Рудык считает, что "это действительно системные, проукраинские, государственные шаги", поэтому "Голос" их поддерживает, потому что "возможно, из этого что-то получится!".

Вместе с тем, лидер "Голоса" подчеркивает, что надо смотреть, какими будут следующие шаги", потому что это должны быть не два-три случайных государственные решения, а результат определенного плана". Она добавляет: "Тогда и будем говорить".

На вопрос, какие должности в правительстве могли бы занять представители "Голоса" в случае вхождения в коалицию со "Слугой народа", Рудык ответила: "Если будет несколько направлений, где мы можем полностью воплотить намеченные реформы, то мы готовы взяться за это и делать".

Как сообщалось, в КИУ назвали "Голос" и "Довиру" основными союзниками "Слуги народа" в Раде. При этом депутаты от "ОПЗЖ" не дали ни одного голоса за 20 законов из 86.

Ранее Юлия Тимошенко не исключала вероятность коалиции со "Слугами народа". "Слуги" также подтверждают "открытый диалог".