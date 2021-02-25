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25 февраля 2021, 11:33 9

"Слуги народа” циклически обсуждают с "Голосом” объединение в коалицию

25 февраля 2021, 11:33 9
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Тем временем в "Голосе" говорят, что последние шаги президента вызывают у партии "большие надежды"
Тем временем в "Голосе" говорят, что последние шаги президента вызывают у партии "большие надежды"
Фото Facebook-страница Киры Рудык
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Представители партии "Слуга народа" и Офиса президента Украины периодически проводят переговоры с лидером партии "Голос" Кирой Рудык относительно возможности объединения в парламентскую коалицию.

Об этом сообщила Кира Рудык в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает RegioNews.

Лидер "Голоса" также отметила, что независимо от пребывания в коалиции или в оппозиции "Голос" всегда поддерживает действия власти, которые являются "правильными для страны".

Со мной циклически кто-то ведет переговоры, чтобы мы присоединились (к коалиции – ред.). Время от времени на меня выходят представители или Офиса (президента – ред.), или партии "Слуга народа" с переговорами о том, где мы можем объединить наши усилия, - рассказала Кира Рудык.

По ее словам, последние шаги президента Владимира Зеленского вызывают у ее партии "большие надежды". Рудык считает, что "это действительно системные, проукраинские, государственные шаги", поэтому "Голос" их поддерживает, потому что "возможно, из этого что-то получится!".

Вместе с тем, лидер "Голоса" подчеркивает, что надо смотреть, какими будут следующие шаги", потому что это должны быть не два-три случайных государственные решения, а результат определенного плана". Она добавляет: "Тогда и будем говорить".

На вопрос, какие должности в правительстве могли бы занять представители "Голоса" в случае вхождения в коалицию со "Слугой народа", Рудык ответила: "Если будет несколько направлений, где мы можем полностью воплотить намеченные реформы, то мы готовы взяться за это и делать".

Как сообщалось, в КИУ назвали "Голос" и "Довиру" основными союзниками "Слуги народа" в Раде. При этом депутаты от "ОПЗЖ" не дали ни одного голоса за 20 законов из 86.

Ранее Юлия Тимошенко не исключала вероятность коалиции со "Слугами народа". "Слуги" также подтверждают "открытый диалог".

Владимир Зеленский Офис президента Слуга народа Голос Кира Рудик коалиция

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