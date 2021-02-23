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23 февраля 2021, 10:40 490

Зеленский пригрозил "слугам народа" роспуском парламента, - СМИ

23 февраля 2021, 10:40 490
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Он хочет, чтобы был принят закон о госслужащих с его предложениями
Он хочет, чтобы был принят закон о госслужащих с его предложениями
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском Рады. Он хочет, чтобы был принят закон о госслужащих с его предложениями.

Как передает RegioNews, об этом сообщил источник РБК-Украина.

"Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции", - сообщил источник.

Еще один собеседник издания считает, что эту угрозу пока не следует воспринимать буквально. Мол, президент, вероятно, хотел, чтобы депутаты поняли градус напряжения и что в этот раз Раде не стоит "играться в субъективность".

"Он говорит: я уже устал, я хочу выплатить зарплаты шахтерам, а вы тут то так, то так подставляете. Поэтому сейчас очень важно для какой нормальной совместной работы, чтобы сегодня Верховная Рада проголосовала за два эти предложения и за закон в целом", - пояснил источник в СН.

Напомним, недавно Зеленский отклонил закон о возвращении конкурсов на госслужбу.

Украина Слуга народа нардепы Верховная Рада парламент

 
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