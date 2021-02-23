Зеленский пригрозил "слугам народа" роспуском парламента, - СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством фракции "Слуга народа" пригрозил роспуском Рады. Он хочет, чтобы был принят закон о госслужащих с его предложениями.
Как передает RegioNews, об этом сообщил источник РБК-Украина.
"Да, такие слова звучали на встрече президента с руководством фракции", - сообщил источник.
Еще один собеседник издания считает, что эту угрозу пока не следует воспринимать буквально. Мол, президент, вероятно, хотел, чтобы депутаты поняли градус напряжения и что в этот раз Раде не стоит "играться в субъективность".
"Он говорит: я уже устал, я хочу выплатить зарплаты шахтерам, а вы тут то так, то так подставляете. Поэтому сейчас очень важно для какой нормальной совместной работы, чтобы сегодня Верховная Рада проголосовала за два эти предложения и за закон в целом", - пояснил источник в СН.
Напомним, недавно Зеленский отклонил закон о возвращении конкурсов на госслужбу.