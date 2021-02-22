В КИУ назвали "Голос" и "Довіру" основными союзниками "Слуги народа" в Раде
Народные депутаты от фракций "Слуга народа", "Голос" и группы "Довіра" чаще поддерживают решения Верховной Рады IX созыва.
Об этом сообщается в мониторинге Комитета избирателей Украины (КИУ) по результатам голосований за принятые законы, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По данным голосований, ближе к условной коалиции со "Слугой народа" должны были бы быть фракция "Голос" и группа "Довіра". Именно у этих политических сил чаще других совпадают результаты голосований из монобольшинством. В среднем в течение сентября-января депутаты "Слуги народа", "Голоса" и "Довіри" вместе обеспечили 231 голос, что было достаточно для принятия законов, - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.
По данным мониторинга КИУ, за период с сентября 2020 года до января 2021-го ВР приняла 86 законов (без учета ратификационных документов). В среднем кнопку "за" нажали только 84%, или 206 из 247 депутатов от "Слуги народа".
Остальные голоса, которых не хватало для принятия решений, часто обеспечивали депутаты группы "Довіра" и фракции "Голос": в среднем "за" нажимали 66% (13 депутатов) "Довіри" и 65% (12 депутатов) "Голоса".
Среди других фракций и групп показатели поддержки решений парламента чуть ниже.
В частности, в среднем за принятые решения ВР голосовали 62% депутатов "Европейской солидарности" и 51% внефракционных депутатов. Также кнопку "за" нажимала половина депутатов ВО "Батьківщина" (50%) и группы "За майбутнє" (45%).
Результаты мониторинга свидетельствуют, что депутаты всех фракций и групп ВР преимущественно поддерживают решение парламента. Исключением являются члены "Оппозиционной платформы - За життя", которые демонстрируют низкий уровень поддержки принятых законов: в среднем "за" голосуют только 23% депутатов "ОПЗЖ".
При этом депутаты от "ОПЗЖ" не дали ни одного голоса за 20 законов из 86.