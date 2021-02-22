В КИУ назвали "Голос" и "Довіру" основными союзниками "Слуги народа" в Раде

При этом депутаты от "ОПЗЖ" не дали ни одного голоса за 20 законов из 86

При этом депутаты от "ОПЗЖ" не дали ни одного голоса за 20 законов из 86

Фото из открытых источников

Народные депутаты от фракций "Слуга народа", "Голос" и группы "Довіра" чаще поддерживают решения Верховной Рады IX созыва.

Об этом сообщается в мониторинге Комитета избирателей Украины (КИУ) по результатам голосований за принятые законы, передает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным голосований, ближе к условной коалиции со "Слугой народа" должны были бы быть фракция "Голос" и группа "Довіра". Именно у этих политических сил чаще других совпадают результаты голосований из монобольшинством. В среднем в течение сентября-января депутаты "Слуги народа", "Голоса" и "Довіри" вместе обеспечили 231 голос, что было достаточно для принятия законов, - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

По данным мониторинга КИУ, за период с сентября 2020 года до января 2021-го ВР приняла 86 законов (без учета ратификационных документов). В среднем кнопку "за" нажали только 84%, или 206 из 247 депутатов от "Слуги народа".

Остальные голоса, которых не хватало для принятия решений, часто обеспечивали депутаты группы "Довіра" и фракции "Голос": в среднем "за" нажимали 66% (13 депутатов) "Довіри" и 65% (12 депутатов) "Голоса".

Среди других фракций и групп показатели поддержки решений парламента чуть ниже.

В частности, в среднем за принятые решения ВР голосовали 62% депутатов "Европейской солидарности" и 51% внефракционных депутатов. Также кнопку "за" нажимала половина депутатов ВО "Батьківщина" (50%) и группы "За майбутнє" (45%).

Результаты мониторинга свидетельствуют, что депутаты всех фракций и групп ВР преимущественно поддерживают решение парламента. Исключением являются члены "Оппозиционной платформы - За життя", которые демонстрируют низкий уровень поддержки принятых законов: в среднем "за" голосуют только 23% депутатов "ОПЗЖ".

При этом депутаты от "ОПЗЖ" не дали ни одного голоса за 20 законов из 86.