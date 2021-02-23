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23 февраля 2021, 17:24 2

Правительство назначило временного главу Госкосмоса

23 февраля 2021, 17:24 2
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До этого он находился на должности заместителя главы Госкосмоса
До этого он находился на должности заместителя главы Госкосмоса
Фото: space.com.ua
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль издал распоряжение о назначении временного исполняющего обязанности руководителя Государственного космического агентства (Госкосмоса). Временным руководителем агентства был назначен Владимира Михеева.

Об этом говорится на сайте Кабмина, пишет RegioNews.

Михеев будет руководить Госкосмосом до назначения в установленном порядке председателя агентства. До этого Михеев находился на должности заместителя главы Госкосмоса.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке председателя Государственного космического агентства Украины, исполнение обязанностей председателя Госкосмоса на заместителя председателя указанного агентства Михеева Владимира Сергеевича", - говорится в тексте распоряжения.

Как известно, 17 ноября 2020 года Кабмин уволил Владимира Усова с должности главы Госкосмоса. После освобождения Усова обязанности председателя Госкосмоса исполнял Михаил Лев.

Ранее сообщалось, что Госкосмос будет помогать полиции раскрывать преступления.

Кабмин Украина назначение космос правительство

 
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