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23 лютого 2021, 17:24 3

Уряд призначив тимчасового главу Держкосмосу

23 лютого 2021, 17:24 3
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До цього він перебував на посаді заступника глави Держкосмосу
До цього він перебував на посаді заступника глави Держкосмосу
Фото: space.com.ua
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль видав розпорядження про призначення тимчасового виконувача обов'язків керівника Державного космічного агентства (Держкосмосу). Тимчасовим керівником агентства було призначено Володимира Міхеєва.

Про це йдеться на сайті Кабміну, пише RegioNews.

Міхеєв керуватиме Держкосмосом до призначення в установленому порядку голови агентства. До цього Міхеєв перебував на посаді заступника глави Держкосмосу.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного космічного агентства України, виконання обов’язків голови Держкосмосу на заступника голови зазначеного агентства Міхеєва Володимира Сергійовича", - йдеться в тексті розпорядження.

Як відомо, 17 листопада 2020 року Кабмін звільнив Володимира Усова з посади голови Держкосмосу. Після звільнення Усова обов'язки голови Держкосмосу виконував Михайло Лев.

Раніше повідомлялося, що Держкосмос допомагатиме поліції розкривати злочини.

Кабмін Україна призначення космос уряд

 
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