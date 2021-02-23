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23 февраля 2021, 09:45 89

Минздрав зарегистрировал в Украине вакцину AstraZeneca индийского производства

23 февраля 2021, 09:45 89
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Ранее эту вакцину одобрила Всемирная организация здравоохранения
Ранее эту вакцину одобрила Всемирная организация здравоохранения
Фото: из открытых источников
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Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина, Oxford/AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована.

Напомним, первая партия индийской вакцины от коронавируса прибудет в Украину 23 февраля, предварительно - в 10:00.

Ранее в Украине подали на регистрацию вакцину от коронавируса AstraZeneca.

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