Минздрав зарегистрировал в Украине вакцину AstraZeneca индийского производства

Ранее эту вакцину одобрила Всемирная организация здравоохранения

Ранее эту вакцину одобрила Всемирная организация здравоохранения

Фото: из открытых источников

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу министерства.

Минздрав зарегистрировал вакцину против COVID-19 Oxford/AstraZeneca для экстренного медицинского применения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вакцина, Oxford/AstraZeneca, что производится на мощностях Serum Institute (Индия) имеет локальное (торговое) название Covishield. Соответственно, вакцина Covishield, которая сегодня прибывает в Украину, официально зарегистрирована.

Напомним, первая партия индийской вакцины от коронавируса прибудет в Украину 23 февраля, предварительно - в 10:00.

Ранее в Украине подали на регистрацию вакцину от коронавируса AstraZeneca.