На Михайловской площади началось шествие памяти Небесной Сотни

В центре столицы проходят мероприятия по чествованию погибших во время событий Революции Достоинства

В центре столицы проходят мероприятия по чествованию погибших во время событий Революции Достоинства

Фото: Укринформ

В центре Киева проходят мероприятия памяти героев Небесной Сотни и трагических событий Революции Достоинства.

Об этом сообщает Укринформ, Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Как заявляют участники и организаторы акции, они чтят подвиг Героев Небесной Сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека.

Священники Православной церкви Украины отслужили в Михайловском Златоверхом монастыре панихиду по погибшим участниками событий 2013-2014 годов.

Маршрут шествия: улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - Аллея Героев Небесной Сотни. Шествие завершится возложением цветов и зажиганием свечей", - сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Также представители националистических организаций в анонсе акции призвали консолидировать давление на президента Владимира Зеленского для увольнения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

Позже участники шествия пришли под Офис президента и повесили там баннер "Татаров=АнтиМайдан". После этого они зажгли фаеры. Шествие завершилось зажжением лампадок на Аллее Героев Небесной Сотни.

Напомним, заместитель Ермака Татаров во время Майдана получил от Януковича награду