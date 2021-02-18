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18 февраля 2021, 21:12 18

На Михайловской площади началось шествие памяти Небесной Сотни

18 февраля 2021, 21:12 18
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В центре столицы проходят мероприятия по чествованию погибших во время событий Революции Достоинства
В центре столицы проходят мероприятия по чествованию погибших во время событий Революции Достоинства
Фото: Укринформ
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В центре Киева проходят мероприятия памяти героев Небесной Сотни и трагических событий Революции Достоинства.

Об этом сообщает Укринформ, Telegram-канал PavlovskyNEWS, передает RegioNews.

Как заявляют участники и организаторы акции, они чтят подвиг Героев Небесной Сотни и всех борцов, отдавших свою жизнь за независимость Украины, отстаивая права и свободы человека.

Священники Православной церкви Украины отслужили в Михайловском Златоверхом монастыре панихиду по погибшим участниками событий 2013-2014 годов.

Маршрут шествия: улица Трехсвятительская - Европейская площадь - улица Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - Аллея Героев Небесной Сотни. Шествие завершится возложением цветов и зажиганием свечей", - сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Также представители националистических организаций в анонсе акции призвали консолидировать давление на президента Владимира Зеленского для увольнения заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

Позже участники шествия пришли под Офис президента и повесили там баннер "Татаров=АнтиМайдан". После этого они зажгли фаеры. Шествие завершилось зажжением лампадок на Аллее Героев Небесной Сотни.

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