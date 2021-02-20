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20 февраля 2021, 12:11 383

Разумков созвал внеочередное заседание парламента

20 февраля 2021, 12:11 383
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Заседание назначили на 12 часов вторника, 23 февраля
Заседание назначили на 12 часов вторника, 23 февраля
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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков официально созвал внеочередное заседание парламента. Заседание назначили на 12 часов вторника, 23 февраля.

Об этом сообщили в Аппарате ВР, пишет RegioNews.

На внеочередном заседании Рады народные депутаты рассмотрят законопроект для восстановления проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы, а также в отношении полномочий исполняющих обязанности министра.

Речь идет о законопроекте, который ветировал президент Владимир Зеленский и вернул в Раду с предложениями.

Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, из-за ветирования закона выплата зарплат шахтеров стоит под угрозой, потому что и.о. главы Минэнерго не может подписать необходимые документы.

Напомним, ранее Зеленский объяснил, почему ветировал закон о конкурсах в госслужбе.

Украина спикер нардепы Верховная Рада парламент

 
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