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22 февраля 2021, 14:59 1

В столице задержали офицера налоговой милиции за работу на разведку "ДНР"

22 февраля 2021, 14:59 1
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В цепочке также задействована его жена, которая проживает на оккупированной территории и работает в "налоговых органах"
В цепочке также задействована его жена, которая проживает на оккупированной территории и работает в "налоговых органах"
Фото из открытых источников
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В Киеве задержали подполковника налоговой милиции, который подозревается в работе на разведку так называемой "Донецкой народной республики". В цепочке также задействована его жена, которая проживает на оккупированной территории и работает в "налоговых органах".

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора, пишет RegioNews.

Сообщается, что офицеру объявили подозрение в содействие деятельности террористической организации "ДНР", разглашении государственной тайны и незаконной передачи информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах.

По данным следствия, он привлек свою жену, которая проживает на оккупированном Донбассе и работает в структуре "министерства доходов и сборов ДНР". Украинский офицер контактировал с оккупантами и выполнял их задачи разведывательного характера.

В частности, он через электронную почту передавал сведения о личном составе органов госбезопасности и разведывательных органов Украины, их налоговую отчетность и так далее. По месту жительства провели обыски.

Напомним, чиновники Минобороны закупили для армии непригодные аппараты ИВЛ.

Офис генпрокурора Донбасс Украина Киев ДНР

 
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