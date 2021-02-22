На Донбассе убили украинского военного
Пророссийские боевики на Донбассе обстреляли наблюдательный пункт вблизи шахты "Бутовка". В результате обстрела один украинский военный погиб, еще один получил ранения.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на пресс-конференции, передает RegioNews.
Оккупанты дважды выстрелили из станкового противотанкового гранатомета. Военному оказали медицинскую помощь, но он не выжил.
"В районе Шахты Бутовки" после двух выстрелов из станкового противотанкового гранатомета противника попали по наблюдательном посту. У нас был тяжело ранен и погиб во время получения медпомощи военный и второй тоже раненый, которые вели наблюдение", - сказал Хомчак.
Напомним, сутками ранее было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.