На Донбассе убили украинского военного

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на пресс-конференции, передает RegioNews.

Оккупанты дважды выстрелили из станкового противотанкового гранатомета. Военному оказали медицинскую помощь, но он не выжил.

"В районе Шахты Бутовки" после двух выстрелов из станкового противотанкового гранатомета противника попали по наблюдательном посту. У нас был тяжело ранен и погиб во время получения медпомощи военный и второй тоже раненый, которые вели наблюдение", - сказал Хомчак.