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18 февраля 2021, 12:59 40

Для налаживания отношений с ЕС и США "слуги" потратят миллионы на лоббистов - "Схемы"

18 февраля 2021, 12:59 40
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Соглашение будет действовать до конца 2021 года и будет стоить 550 тысяч долларов
Соглашение будет действовать до конца 2021 года и будет стоить 550 тысяч долларов
Фото: из открытых источников
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Общественная организация "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога", учредителями которой являются помощники народных депутатов из фракции "Слуга народа", заключила соглашение с американской компанией Finsbury Glover Hering, лоббисты которой должны предоставлять "стратегическое консультирование и поддержку" партии "слуг" и организации для "налаживания отношений Украины с США и ЕС".

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", передает RegioNews.

Стоимость услуг лоббистов, согласно контракту, составляет 50 000 долларов в месяц, а сама сделка будет действовать до конца года - и в случае ее полного выполнения суммарно составит 550 000 долларов (более 15 млн гривен) ", - говорится в сообщении.

ОО "Центр трансатлантического взаимодействия и диалога" создана за месяц до подписания контракта с американскими лоббистами - в конце декабря 2020 года. Как указано в договоре, она финансируется "украинскими частными лицами и коммерческими структурами". Учредители ОО - Павел Великоречанин и Станислав Костюченко. Это - помощники народных депутатов от "Слуги народа", соответственно - Александра Ткаченко и Ивана Шинкаренко, которые являются членами парламентского комитета по вопросам антикоррупционной политики.

В комментарии журналистам Иван Шинкаренко сообщил, что ему известно о причастности его помощника к ОО, но чем организация занимается и кто ее финансирует - якобы не знает, потому что это не его дело.

Известно, что отчет партии "Слуга народа" за четвертый квартал 2020 года, когда была создана ГО, на сайте НАПК до сих пор не опубликован.

Ранее сообщалось, что Зеленский устроил вечеринку во время карантина в квартире партнера Коломойского - "Схемы".

финансирование Схемы деньги Слуга народа партия

 
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