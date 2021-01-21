У Зеленского отреагировали на увольнение заместителя Уруского

Ранее его поймали за рулем выпившим

Ранее его поймали за рулем выпившим

Офис президента

В Офисе президента приветствовали решение Кабинета министров относительно увольнения Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и заявили, далее должна наступить ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и неповиновение полиции.

Как пишет RegioNews, об этом говорится в заявлении ОП.

"Освобождение Немилостивого – это только начало. Обов'обязательно должно наступить и предусмотрена ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции. У чиновников не должно быть даже намека на вседозволенность", - отметил заместитель руководителя Офиса главы государства Роман Машовец.

В ОП напомнили, что сотрудники патрульной полиции остановили Немилостивого по подозрению в вождении в состоянии сп'опьянения, однако он, по данным ОП, не просто пытался избежать ответственности, но и нагло демонстрировал, будто его статус в исполнительной власти дает ему право на это.

"Никакого оправдания такому поведению быть не может – человек потерял адекватность и заслуживает максимально жесткую реакцию", – отметил Машовец.

В АП заверили, что Украина не вернется до тех времен, когда принадлежность к кругу чиновников могла использоваться как защита от закона. Отмечается, что пребывания на высокой государственной должности возлагает на человека особую, высокую ответственность перед обществом и руководством государства и Кабинет Министров отреагировал быстро и однозначно.

"Так будет с каждым нарушением установленного порядка – и особенно коррупционного характера. Все чиновники страны должны увидеть, что власть не позволит никому быть выше общих правил и закона", - добавили в ОП.

Ранее в СМИ'появилась информация, что патрульные полицейские остановили заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Человек, похожий на Немилостивого, якобы отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил драку с патрульными. Патрульная полиция подтвердила эту информацию.

21 января Кабмин уволил заместителя Уруського Немилостивого.