09:01  21 января
COVID-19 в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
16:00  20 января
В Хмельницкой области уволят более тысячи работников РГА
08:11  21 января
На Донбассе боевики дважды обстреляли силы ООС: украинский боец получил ранение
UA | RU
UA | RU
21 января 2021, 10:12 3

Кабмин уволил заместителя Уруского Немилостивого

21 января 2021, 10:12 3
Читайте також українською мовою
Это произошло сегодня утром на внеочередном заседании
Это произошло сегодня утром на внеочередном заседании
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Кабинет министров уволил с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль Телеграмме.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, является недопустимым. Все должны быть равными перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра", - написал он.

Шмыгаль добавил, что должность в Кабинете министров — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной.

Ранее в СМИ появилась информация, что патрульные полицейские остановили заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Человек, похожий на Немилостивого, якобы отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил драку с патрульными. Патрульная полиция подтвердила эту информацию.

21 января стало известно, что Кабмин проведет срочное заседание для увольнения заместителя министра Уруского.

министр увольнение Кабмин Украина правительство
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Одесская головоломка: сколько продержится союз мэра Труханова с "серыми кардиналами" Кауфманом и Грановским
Итоги выборов-2020: кто, где и сколько получил в облсоветах
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Юрий Бражник
Все блоги »