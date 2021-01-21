Кабмин уволил заместителя Уруского Немилостивого

Это произошло сегодня утром на внеочередном заседании

Это произошло сегодня утром на внеочередном заседании

Фото из открытых источников

Кабинет министров уволил с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого.

Как пишет RegioNews, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль Телеграмме.

"Поведение, которое позволил себе заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, является недопустимым. Все должны быть равными перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра", - написал он.

Шмыгаль добавил, что должность в Кабинете министров — это не привилегия, это прежде всего ответственность перед людьми и страной.

Ранее в СМИ появилась информация, что патрульные полицейские остановили заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии.

Человек, похожий на Немилостивого, якобы отказался оформлять протокол, пытался уйти с места инцидента и даже устроил драку с патрульными. Патрульная полиция подтвердила эту информацию.

21 января стало известно, что Кабмин проведет срочное заседание для увольнения заместителя министра Уруского.