В Украине появится проект городских электричек "Сити-экспресс" - Зеленский
В Украине скоро начнется реализация проекта пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс", который поможет преодолеть проблему с трафиком в больших городах.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30", передает RegioNews.
По его словам, на первом этапе проект реализуется в Киеве, Харькове и Днепре.
Мы работаем и над давно забытой темой - это пригородные поезда. Граждане, которые пользуются этим видом транспорта, лучше других знают, в каком ужасном состоянии он находится. Поэтому сейчас мы готовим проект City Express - это другой качественный, современный уровень пригородного сообщения, который, в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах", - сказал Зеленский.
Он добавил, что в Днепре и Харькове уже стартовала разработка проектов, в Киеве еще продолжаются переговоры с потенциальными партнерами.
Зеленский отметил, что также ведутся переговоры о привлечении инвесторов для развертывания производства подвижного состава железных дорог.
Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев считают Зеленского ответственным за происходящее в стране.