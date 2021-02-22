В Украине появится проект городских электричек "Сити-экспресс" - Зеленский

Президент анонсировал реализацию "качественного пригородного железнодорожного сообщения"

Президент анонсировал реализацию "качественного пригородного железнодорожного сообщения"

Фото: из открытых источников

В Украине скоро начнется реализация проекта пригородного железнодорожного сообщения "Сити-экспресс", который поможет преодолеть проблему с трафиком в больших городах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на форуме "Украина 30", передает RegioNews.

По его словам, на первом этапе проект реализуется в Киеве, Харькове и Днепре.

Мы работаем и над давно забытой темой - это пригородные поезда. Граждане, которые пользуются этим видом транспорта, лучше других знают, в каком ужасном состоянии он находится. Поэтому сейчас мы готовим проект City Express - это другой качественный, современный уровень пригородного сообщения, который, в частности, поможет преодолеть проблемы с трафиком в больших городах", - сказал Зеленский.

Он добавил, что в Днепре и Харькове уже стартовала разработка проектов, в Киеве еще продолжаются переговоры с потенциальными партнерами.

Зеленский отметил, что также ведутся переговоры о привлечении инвесторов для развертывания производства подвижного состава железных дорог.

Напомним, ранее стало известно, сколько украинцев считают Зеленского ответственным за происходящее в стране.