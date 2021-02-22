12:44  22 лютого
У голови Київської ОДА Володіна підтвердили захворювання COVID-19
16:39  21 лютого
Всі охочі отримають безкоштовну вакцину від коронавірусу - Ляшко
08:11  22 лютого
Бойових втрат немає: у штабі ООС відзвітувались за обстановку на Донбасі
UA | RU
UA | RU
22 лютого 2021, 11:14 124

В Україні з’явиться проект міських електричок "Сіті-експрес” - Зеленський

22 лютого 2021, 11:14 124
Читайте также на русском языке
Президент анонсував реалізацію "якісного приміського залізничного сполучення”
Президент анонсував реалізацію "якісного приміського залізничного сполучення”
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні незабаром почнеться реалізація проекту приміського залізничного сполучення "Сіті-експрес", який допоможе подолати проблему з трафіком у великих містах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30", передає RegioNews.

За його словами, на першому етапі проект реалізують в Києві, Харкові та Дніпрі.

Ми працюємо і над давно забутою темою - це приміські поїзди. Громадяни, які користуються цим видом транспорту, краще за інших знають, у якому жахливому стані він знаходиться. Тож наразі ми готуємо проєкт City Express — це інший якісний, сучасний рівень приміського сполучення, який, зокрема, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах”, - сказав Зеленський.

Він додав, що у Дніпрі і Харкові вже стартувала розробка проєктів, у Києві ще тривають переговори з потенційними партнерами.

Зеленський зазначив, що також ведуться переговори про залучення інвесторів для розгортання виробництва рухомого складу залізниць.

Нагадаємо, раныше стало відомо, скільки українців вважають Зеленського відповідальним за події в країні.

транспорт Укрзализныця Володимир Зеленський електричка поїзд

Стало відомо, які компанії потрапили в санкційний список РНБО
21 лютого 2021, 10:59
Зеленський підписав укази про створення військово-цивільних адміністрацій в Донецькій і Луганській областях
19 лютого 2021, 21:35
Зеленський доручив переглянути сценарії врегулювання ситуації на Донбасі
19 лютого 2021, 18:28
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Мер "в шоколаді": як чернігівському міському голові Атрошенку живеться при "зелених"
Мер без влади: як у Кам'янці-Подільському розсварилися колишні союзники, і чому там запахло новими виборами
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Бала
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua