В Україні з’явиться проект міських електричок "Сіті-експрес” - Зеленський
В Україні незабаром почнеться реалізація проекту приміського залізничного сполучення "Сіті-експрес", який допоможе подолати проблему з трафіком у великих містах.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30", передає RegioNews.
За його словами, на першому етапі проект реалізують в Києві, Харкові та Дніпрі.
Ми працюємо і над давно забутою темою - це приміські поїзди. Громадяни, які користуються цим видом транспорту, краще за інших знають, у якому жахливому стані він знаходиться. Тож наразі ми готуємо проєкт City Express — це інший якісний, сучасний рівень приміського сполучення, який, зокрема, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах”, - сказав Зеленський.
Він додав, що у Дніпрі і Харкові вже стартувала розробка проєктів, у Києві ще тривають переговори з потенційними партнерами.
Зеленський зазначив, що також ведуться переговори про залучення інвесторів для розгортання виробництва рухомого складу залізниць.
Нагадаємо, раныше стало відомо, скільки українців вважають Зеленського відповідальним за події в країні.