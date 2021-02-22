В Україні з’явиться проект міських електричок "Сіті-експрес” - Зеленський

Президент анонсував реалізацію "якісного приміського залізничного сполучення”

Президент анонсував реалізацію "якісного приміського залізничного сполучення”

Фото: із відкритих джерел

В Україні незабаром почнеться реалізація проекту приміського залізничного сполучення "Сіті-експрес", який допоможе подолати проблему з трафіком у великих містах.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на форумі "Україна 30", передає RegioNews.

За його словами, на першому етапі проект реалізують в Києві, Харкові та Дніпрі.

Ми працюємо і над давно забутою темою - це приміські поїзди. Громадяни, які користуються цим видом транспорту, краще за інших знають, у якому жахливому стані він знаходиться. Тож наразі ми готуємо проєкт City Express — це інший якісний, сучасний рівень приміського сполучення, який, зокрема, допоможе подолати проблеми з трафіком у великих містах”, - сказав Зеленський.

Він додав, що у Дніпрі і Харкові вже стартувала розробка проєктів, у Києві ще тривають переговори з потенційними партнерами.

Зеленський зазначив, що також ведуться переговори про залучення інвесторів для розгортання виробництва рухомого складу залізниць.

Нагадаємо, раныше стало відомо, скільки українців вважають Зеленського відповідальним за події в країні.