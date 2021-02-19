Сколько украинцев считают Зеленского ответственным за происходящее в стране: новые данные опроса

2,4% переложили ответственность на оппозицию

2,4% переложили ответственность на оппозицию

Офис президента

Основную ответственность за то, что происходит в Украине, граждане возлагают на президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социс, передает RegioNews.

Так, 33% опрошенных считают, что основную ответственность несет Зеленский, 24,8% — что правительство, 22,6% — что Верховная Рада. 2,4% переложили ответственность на оппозицию.

Опрос проводился с 11 по 16 февраля 2021 методом сбора первичной социологической информации — телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Исследование проводилось по всей территории Украины, кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей.

Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы. Статистическая погрешность выборки составляет +/- 1,8%.

Ранее сообщалось, что Зеленский по-прежнему лидирует среди президентов.