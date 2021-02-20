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Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим "тишины"
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20 февраля 2021, 10:04 325

Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим "тишины"

20 февраля 2021, 10:04 325
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Фото из открытых источников
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От начала текущих суток, 20 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Новгородского. Там боевики открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив более тридцати мин.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, пишет RegioNews.

Через Украинскую сторону СЦКК о фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.

В течение прошлых суток, 19 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Так, вблизи Зайцевого российско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Возле Луганского открывали огонь из гранатометов разных систем, а возле Южного - еще и из стрелкового оружия.

Кроме того, неподалеку Водяного, что на Приазовье противник осуществил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

Ни один украинский военный вчера не пострадал.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Friday, February 19, 2021

Напомним, 18 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.

Донбасс Украина война обстрел боевики

 
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