Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим "тишины"

Сегодня оккупанты один раз обстреляли силы ВСУ

Сегодня оккупанты один раз обстреляли силы ВСУ

Фото из открытых источников

От начала текущих суток, 20 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вблизи Новгородского. Там боевики открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив более тридцати мин.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, пишет RegioNews.

Через Украинскую сторону СЦКК о фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских военных нет.

В течение прошлых суток, 19 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Так, вблизи Зайцевого российско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Возле Луганского открывали огонь из гранатометов разных систем, а возле Южного - еще и из стрелкового оружия.

Кроме того, неподалеку Водяного, что на Приазовье противник осуществил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1.

Ни один украинский военный вчера не пострадал.

Напомним, 18 февраля в зоне проведения операции Объединенных сил было зафиксировано два случая нарушения режима прекращения огня.