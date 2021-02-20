Оккупанты на Донбассе обстреляли дома мирного населения

Вчера российско-оккупационные силы выпустили по позициям Объединенных сил около 80 мин 120-го калибра

Вчера российско-оккупационные силы выпустили по позициям Объединенных сил около 80 мин 120-го калибра

Фото из открытых источников

Пророссийские боевики второй день подряд обстреливают украинские позиции на Донбассе из минометов 120-го калибра. Сегодня под вражеский обстрел попали дома мирного населения Новгородского.

Об этом сообщило командование Объединенных сил на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Обстрел Новгородского произошел сегодня около 5:00 утра. В результате минометного обстрела были повреждены три жилых дома, линию электропередач и газопровод. Гражданское население от обстрелов не пострадало.

"А уже через несколько часов противник совершил обстрел наших позиций из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку Южного", - добавили в штабе ООС.

Отмечается, что вчера российско-оккупационные силы выпустили по позициям Объединенных сил около 80 мин 120-го калибра.

Второй день подряд, вооруженные формирования Российской Федерации ведут прицельный обстрел украинских позиций из минометов... Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, February 20, 2021

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе пять раз нарушили режим "тишины".