17:13  20 февраля
В Минздраве сказали, в какие области COVID-вакцина поступит сначала
14:16  20 февраля
В Ивано-Франковской области устанавливают карантинные блокпосты
18:18  20 февраля
Война на Донбассе: боевики пять раз обстреляли силы ВСУ
UA | RU
UA | RU
20 февраля 2021, 16:47 10

Оккупанты на Донбассе обстреляли дома мирного населения

20 февраля 2021, 16:47 10
Читайте також українською мовою
Вчера российско-оккупационные силы выпустили по позициям Объединенных сил около 80 мин 120-го калибра
Вчера российско-оккупационные силы выпустили по позициям Объединенных сил около 80 мин 120-го калибра
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Пророссийские боевики второй день подряд обстреливают украинские позиции на Донбассе из минометов 120-го калибра. Сегодня под вражеский обстрел попали дома мирного населения Новгородского.

Об этом сообщило командование Объединенных сил на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Обстрел Новгородского произошел сегодня около 5:00 утра. В результате минометного обстрела были повреждены три жилых дома, линию электропередач и газопровод. Гражданское население от обстрелов не пострадало.

"А уже через несколько часов противник совершил обстрел наших позиций из артиллерийских систем 122-го калибра неподалеку Южного", - добавили в штабе ООС.

Отмечается, что вчера российско-оккупационные силы выпустили по позициям Объединенных сил около 80 мин 120-го калибра.

Второй день подряд, вооруженные формирования Российской Федерации ведут прицельный обстрел украинских позиций из минометов...

Posted by Операция об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Saturday, February 20, 2021

Напомним, за прошедшие сутки боевики на Донбассе пять раз нарушили режим "тишины".

Донбасс Украина обстрел боевики обстрелы

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Мэр без власти: как в Каменец-Подольском бывшие союзники рассорились, и почему там запахло новыми выборами
Накануне удара по "Прямому": как Банковая готовит почву для атаки на медиа-флагман Порошенко
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виталий Бала
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram