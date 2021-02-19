В Днепре ночью во время пожара погибли три человека
Этой ночью в Днепре было до -15 градусов мороза
Этой ночью в Днепре было до -15 градусов мороза
Ночью в заброшенном одноэтажном доме на окраине Днепра произошел пожар, в результате которого погибли три человека.
Об этом сообщили местные спасатели, пишет RegioNews.
Информация о пожаре поступила около 00:25. Горел мусор, старые вещи и деревянная конструкция крыши дома. Общая площадь пожара составила 80 кв. м.
Во время тушения огня пожарные нашли тела двух погибших. Еще одного мужчину вынесли на улицу и передали врачам. Его доставили в городскую клиническую больницу №2 в тяжелом состоянии - с 80% ожогов тела. Утром он умер.
Потушить огонь удалось только после трех часов ночи.
Этой ночью в Днепре было до -15 градусов мороза.
Напомним, в Ровно в здании облгосадминистрации произошел пожар.
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