В Ровно в здании облгосадминистрации произошел пожар

Возгорание произошло на втором этаже здания

Возгорание произошло на втором этаже здания

Фото: Суспільне

В помещении Ровенского областного совета и облгосадминистрации сегодня, 17 февраля на одном из этажей произошел пожар.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

Известно, что возгорание возникло на втором этаже здания в 15:00 со стороны двора, на месте работают несколько пожарных спецмашин и спасатели. Также прибыли все экстренные службы - полиция, газовики и медики.

Всех работников облгосадминистрации и областного совета эвакуировали, жертв и пострадавших нет.

Как сообщил пресс-секретарь ГСЧС Ровенской области, на месте происшествия работает 5 единиц техники и 25 человек личного состава. Кабинет, в котором возник пожар, полностью выгорел, пламя не успело распространиться на другие кабинеты.

Пока не известно, что стало причиной возгорания, это будут выяснять правоохранители.

Напомним, в Харькове мужчина пытался скрыть следы убийства пожаром.