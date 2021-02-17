В Ровно в здании облгосадминистрации произошел пожар
В помещении Ровенского областного совета и облгосадминистрации сегодня, 17 февраля на одном из этажей произошел пожар.
Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.
Известно, что возгорание возникло на втором этаже здания в 15:00 со стороны двора, на месте работают несколько пожарных спецмашин и спасатели. Также прибыли все экстренные службы - полиция, газовики и медики.
Всех работников облгосадминистрации и областного совета эвакуировали, жертв и пострадавших нет.
Как сообщил пресс-секретарь ГСЧС Ровенской области, на месте происшествия работает 5 единиц техники и 25 человек личного состава. Кабинет, в котором возник пожар, полностью выгорел, пламя не успело распространиться на другие кабинеты.
Пока не известно, что стало причиной возгорания, это будут выяснять правоохранители.
Напомним, в Харькове мужчина пытался скрыть следы убийства пожаром.