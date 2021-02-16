Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос, - СМИ

Сегодня СБУ объявила ему о подозрении в государственной измене, а также в дискриминации граждан

Сегодня СБУ объявила ему о подозрении в государственной измене, а также в дискриминации граждан

Фото из открытых источников

Блогер Анатолий Шарий будет объявлен в розыск, если не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля. Данные о возможном запросе на экстрадицию пока не разглашаются.

Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина" сообщил источник в СБУ. "Решение об объявлении в розыск Анатолия Шария будет принято в случае его неявки на допрос 22 февраля", - отметил источник. В то же время дополнительные детали, в том числе о возможной экстрадиции блогера из Испании, не разглашаются в интересах досудебного расследования. Представитель СБУ отметил, что подозрение и повестка на допрос были отправлены Шарию на электронную почту и в мессенджеры. Кроме того, ему позвонили на мобильный телефон. Отметим, сегодня СБУ объявила ему о подозрении в государственной измене, а также в дискриминации граждан. Напомним, СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он совершал противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины. Тем временем он утверждает, что никакого подозрения не получал, а узнал о нем из соцсетей.

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