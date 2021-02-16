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16 февраля 2021, 17:39 36

Шария объявят в розыск, если он не явится на допрос, - СМИ

16 февраля 2021, 17:39 36
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Сегодня СБУ объявила ему о подозрении в государственной измене, а также в дискриминации граждан
Сегодня СБУ объявила ему о подозрении в государственной измене, а также в дискриминации граждан
Фото из открытых источников
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Блогер Анатолий Шарий будет объявлен в розыск, если не явится на допрос в Службу безопасности Украины 22 февраля. Данные о возможном запросе на экстрадицию пока не разглашаются.

Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина" сообщил источник в СБУ.

"Решение об объявлении в розыск Анатолия Шария будет принято в случае его неявки на допрос 22 февраля", - отметил источник.

В то же время дополнительные детали, в том числе о возможной экстрадиции блогера из Испании, не разглашаются в интересах досудебного расследования.

Представитель СБУ отметил, что подозрение и повестка на допрос были отправлены Шарию на электронную почту и в мессенджеры. Кроме того, ему позвонили на мобильный телефон.

Отметим, сегодня СБУ объявила ему о подозрении в государственной измене, а также в дискриминации граждан.

Напомним, СБУ официально сообщила о подозрении в госизмене блогеру Шарию. По мнению следствия, он совершал противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины.

Тем временем он утверждает, что никакого подозрения не получал, а узнал о нем из соцсетей.

Украина подозрение СБУ Анатолий Шарий безопасность

 
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