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15 февраля 2021, 10:39 455

В Киеве одному из главарей "ДНР" объявили о подозрении - СБУ

15 февраля 2021, 10:39 455
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Ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Фото: из открытых источников
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В Киеве следователи Службы безопасности Украины сообщили о подозрении экс-заместителю министра информации террористической организации "ДНР".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что подозреваемый публично призвал население региона к поддержке официальной позиции руководства самопровозглашенной "ДНР". Также "чиновник" активно пропагандировал политико-территориальную интеграцию временно оккупированных территорий Донбасса с РФ и агитировал голосовать за фейковую инициативу на псевдовыборах.

Спустя некоторое время экс-заместитель министра через РФ вернулся на подконтрольную украинской власти территорию вне установленных пунктов пропуска. В Киеве злоумышленник сразу начал работать политтехнологом и пиарщиком пророссийских общественно-политических структур", - говорится в сообщении.

Оперативники установили в Киеве место жительства экс-чиновника так называемой "ДНР". Во время процессуальных мероприятий в его помещении правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику и материалы, подтверждающие преступную деятельность.

По результатам следственных действий злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, бывшему сотруднику СБУ сообщено о подозрении в сотрудничестве с террористами "ДНР".

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