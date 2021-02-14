На Донбассе погибли трое военных: подорвались на неизвестном устройстве
В зоне ООС в результате подрыва неизвестного устройства погибли трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
Об этом в Facebook сообщает штаб оперативно-тактической группировки "Север", передает RegioNews.
Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.
По данным штаба, на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, за прошедшие сутки боевики дважды стреляли возле Водяного и Старогнатовки.