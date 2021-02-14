10:32  14 февраля
Коронавирус в Украине: более 3 тысяч новых случаев, умерли 45 человек
11:32  14 февраля
В Киеве затопило улицы из-за аварии на трубопроводе
13:22  14 февраля
На Донбассе погибли трое военных: подорвались на неизвестном устройстве
UA | RU
UA | RU
14 февраля 2021, 13:22 115

На Донбассе погибли трое военных: подорвались на неизвестном устройстве

14 февраля 2021, 13:22 115
Читайте також українською мовою
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское Донецкой области
Инцидент произошел недалеко от населенного пункта Новолуганское Донецкой области
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В зоне ООС в результате подрыва неизвестного устройства погибли трое военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Об этом в Facebook сообщает штаб оперативно-тактической группировки "Север", передает RegioNews.

Сегодня, 14 февраля, недалеко от населенного пункта Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", при перемещении на позиции, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погибли трое военнослужащих из состава Объединенных сил", - говорится в сообщении.

По данным штаба, на месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, за прошедшие сутки боевики дважды стреляли возле Водяного и Старогнатовки.

Донбасс ООС война смерть военные

Сутки в ООС: боевики стреляли возле Водяного и Старогнатовки
14 февраля 2021, 10:07
Война на Донбассе: боевики дважды обстреляли силы ВСУ
13 февраля 2021, 18:22
Сутки в ООС: семь обстрелов, один боец ранен
13 февраля 2021, 10:08
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Как в Краматорске поделили власть: тень Ефимова, скандальные замы Гончаренко и "королевская" ОПЗЖ
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Все публикации »
Виктор Таран
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua