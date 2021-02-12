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В Украине впервые лишили лицензии поставщика газа: в чем причина
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12 февраля 2021, 18:46 357

В Украине впервые лишили лицензии поставщика газа: в чем причина

12 февраля 2021, 18:46 357
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Лицензию отобрали из-за злоупотребления на рынке природного газа
Лицензию отобрали из-за злоупотребления на рынке природного газа
Рixabay
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Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) впервые в Украине отменила лицензию поставщику газа. Лицензию отобрали из-за злоупотреблений на рынке природного газа.

Об этом сообщила пресс-служба Нацкомиссии, пишет RegioNews.

Решение о лишении лицензии поставщика газа, подавляющее большинство потребителей которого находится в Мелитополе, приняли на сегодняшнем заседании регулятора. Отмену лицензии объяснили системными нарушениями лицензиатом требований и условий поставок газа.

"По результатам внеплановой проверки было установлено, что лицензиат без получения заявлений на присоединение к договору поставки природного газа включал в свой реестр бытовых потребителей, оператором газораспределительных систем которых является другой поставщик газа", - рассказали в регуляторе.

Потребители, которые до 1 марта 2021 года не успеют избрать нового поставщика газа, будут автоматически переведены к "Нафтогазу", который является поставщиком "последней надежды".

Напомним, получателям субсидии упростили процедуру смены поставщика газа.

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