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15 февраля 2021, 13:59 35

Большинство поставщиков газа установили цену 6,99 грн уже за январь, - Офис президента

15 февраля 2021, 13:59 35
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Там также сообщили, что большинство участников рынка пошли навстречу потребителям
Там также сообщили, что большинство участников рынка пошли навстречу потребителям
Рixabay
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С сегодняшнего дня, с 15 февраля, население Украины начнет получать платежки за газ по цене 6,99 грн за 1 куб. м, поскольку большинство поставщиков газа пошли навстречу потребителям и установили именно такую цену реализации топлива уже в январе.

Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко во время Всеукраинского форума "Украина 30. Платежка", передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ОПУ.

"Было принято решение установить прайс-кэп постановлением Кабинета министров, которое позволит с 1 февраля поставлять газ для розничных потребителей на уровне 6,99 гривны за кубический метр. Начиная с сегодняшнего дня, 15 февраля, мы с вами будем получать платежки за газ за январь", – сказала она.

Свириденко добавила, что большинство участников рынка пошли навстречу потребителям и, "понимая тяжелую ситуацию, в стране в связи с ковидом и снижением деловой активности, пошли на то, чтобы тоже установить цену реализации газа 6,99 гривны в январе, феврале и марте".

Напомним, 12 февраля в Украине впервые лишили лицензии поставщика газа.

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