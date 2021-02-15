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15 февраля 2021, 12:58 8

В Минсоцполитики рассказали, кто в Украине не платит за коммуналку

15 февраля 2021, 12:58 8
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Льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 млн человек
Льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 млн человек
Фото из открытых источников
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Часть граждан Украины имеет право не платить за жилищно-коммунальные услуги. Размер льготы для участников боевых действий достигает 100%.

Об этом сказала министр социальной политики Марина Лазебная в ходе форума "Украина 30", пишет RegioNews.

Как отметила министр, льготами на услуги ЖКХ пользуются 1,8 млн человек. Их размер составляет от 25% до 100% стоимости.

"Больше всего 100%, компенсируем вам, участникам боевых действий, участникам войны", - сказала Лазебная, отметив, что средний размер льготы в январе 2021 года составляет 1,1 тыс. грн.

Вторая программа компенсаций - для людей, которые не в состоянии оплачивать полную стоимость коммуналки.

"Средний размер субсидии в январе составил 2,2 тыс. грн", - сказала Лазебная и добавила, что если льготы и субсидии получает каждая третья семья - 5 млн из 15 млн в Украине.

Ранее в Минсоцполитики рассказали, сколько ФОПов уже получили помощь на детей.

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