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29 января 2021, 12:48 87

Парламент сменил бюджет-2021 для обеспечения субсидий украинцам

29 января 2021, 12:48 87
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Рада внесла изменения в приложение № 3 к закону о госбюджете-2021
Рада внесла изменения в приложение № 3 к закону о госбюджете-2021
Фото из открытых источников
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Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на этот год для обеспечения граждан субсидиями. Народные депутаты одобрили соответствующий законопроект №4672.

"За" проголосовали 310 нардепов, пишет RegioNews.

С 1 января 2021 года был установлен единый тариф на электроэнергию и отменены льготные тарифы, действовавшие для отдельных категорий потребителей.

Таким образом, для потребителей, использующих электроэнергию для отопления, а также детских домов cемейного типа, многодетных и приемных семей значительно возрастут платежи за электроэнергию.

Для урегулирования вопроса Рада внесла изменения в приложение № 3 к закону о госбюджете-2021.

Предусматривается новая бюджетная программа для предоставления компенсации в связи с повышением тарифов на электроэнергию. Субсидии сможет получить:

  • население, проживающее в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности),
  • население, проживающее в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности),
  • многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.

Напомним, 27 января правительство ввело компенсации некоторым потребителям электроэнергии.

Украина
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