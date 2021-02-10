"Нафтогаз" увеличил тарифы на газ для производителей тепла: сколько будут платить

Увеличение цены было на 20%

Увеличение цены было на 20%

Рixabay

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО).

Об этом сообщается на сайте НАК, пишет RegioNews.

Отмечается, что с 1 января 2021 года цена газа составит 7 331,45 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 20,1% выше, чем в декабре 2020 года (6 103,10 грн).

Как отметили в пресс-службе "Нафтогаза", решение принято с соблюдением норм постановления Кабмина № 867 от 18 октября 2018 года о ПСО, которым установлена формула определения максимально допустимого уровня цен на газ для производителей тепла.

Напомним, в конце января "Нафтогаз" установил цену на газ: она на 13 копеек ниже, чем рекомендованная правительством.