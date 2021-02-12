Нацсовет проверил, чем владеет жена Медведчука в медиагруппе "1+1"

Нарушений не нашли

Нарушений не нашли

Фото из открытых источников

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые безвыездные проверки 12-ти лицензиатам группы «1+1 медиа» в связи с полученными обращениями и распространенной в СМИ информацией о конечных бенефициарных владельцах этих компаний.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверил семь телеканалов группы "1+1 медиа" на предмет наличия в структуре собственности жены народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко и не выявила нарушений.

Об этом сообщил на заседании 12 февраля ответственный секретарь Национального совета Юрий Зиневич по результатам внеплановой невыездной проверки.

Как отметил Зиневич, в Нацсовет поступили обращения от исполнительного директора ОО "Центр противодействия коррупции" Каленюк Дарьи Николаевны и коллективное обращение группы общественных организаций "Институт массовой информации", "Детектор медиа", "Институт демократии им. Пилипа Орлика" относительно необходимости проведения проверки фактов, изложенных в обращениях.

Из этих обращений, а также из СМИ Национальному совету стало известно, что конечным бенефициарним владельцем компании Bolvik Ventures Ltd, которая косвенно владеет долями каналов"1+1", "2+2" и ТЕТ, является Марченко Оксана Михайловна.

В ходе внеплановой проверки было установлено, что контролерами компании Bolvik Ventures Ltd является Игорь Суркис, который имеет долю 33,34 %, Леонид Ашкенази - с долей 33,33 % и Оксана Марченко - с долей 33,33 %.

Соответственно доля владения уставным капиталом каждого вышеупомянутого физического лица составляет 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности. Поэтому, проанализировав представленную в Нацсовет структуру собственности, учитывая объяснения компании, проверкой не установлены нарушения Закона Украины "О телевидении и радиовещании", - подытожил Зиневич.

Как сообщалось ранее, Нацсовет хочет через суд аннулировать лицензию телеканала ZIK. Ранее каналу назначили более 340 000 гривен штрафа.

Нацсовет через суд хочет лишить лицензии телеканал "НАШ". Телеканал обвиняют в нарушении стандартов журналистики.