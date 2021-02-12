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12 лютого 2021, 19:33 10

Нацрада перевірила, чим володіє дружина Медведчука у медіагрупі "1+1"

12 лютого 2021, 19:33 10
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Порушень не знайшли
Порушень не знайшли
Фото з відкритих джерел
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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові безвиїзні перевірки 12-ом ліцензіатам групи «1+1 медіа» у зв’язку з отриманими зверненнями та поширеною в медіа інформацією щодо кінцевих бенефіціарних власників цих компаній.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення перевірила сім телеканалів групи "1+1 медіа" на предмет наявності у структурі власності дружини народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука Оксани Марченко і не виявила порушень.

Про це повідомив на засіданні 12 лютого відповідальний секретар Національної ради Юрій Зіневич за результатами позапланової безвиїзної перевірки.

Як зазначив Зіневич, до Нацради надійшли звернення від виконавчої директорки ГО "Центр протидії корупції" Каленюк Дар’ї Миколаївни та колективне звернення групи громадських організацій "Інститут масової інформації", "Детектор медіа", "Інститут демократії ім. Пилипа Орлика" стосовно необхідності проведення перевірки фактів, викладених у зверненнях.

З цих звернень, а також із ЗМІ Національній раді стало відомо, що кінцевим бенефіциарним власником компанії Bolvik Ventures Ltd, що опосередковано володіє частками каналів "1+1", "2+2" і ТЕТ, є Марченко Оксана Михайлівна.

В ході позапланової перевірки було встановлено, що контролерами компанії Bolvik Ventures Ltd є Ігор Суркіс, який має частку 33,34 %, Леонід Ашкеназі - з часткою 33,33 % та Оксана Марченко - з часткою 33,33 %.

Відповідно частка володіння статутним капіталом кожної вищезазначеної фізичної особи становить по 8%, що не є істотною участю та не відображається у структурі власності. Тому, проаналізувавши подану до Нацради структуру власності, враховуючи пояснення компанії, перевіркою не встановлено порушення Закону України "Про телебачення і радіомовлення", - підсумував Зіневич.

Як повідомлялося раніше, Нацрада хоче через суд анулювати ліцензію телеканалу ZIK. Раніше каналу призначили понад 340 000 гривень штрафу.

Також Нацрада через суд хоче позбавити ліцензії телеканал "НАШ". Телеканал звинувачують у порушенні стандартів журналістики.

телебачення порушення перевірки Нацрада ліцензія Оксана Марченко

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