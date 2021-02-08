Жену Медведчука Оксану Марченко внесли в базу сайта "Миротворец"

Ее обвиняют в совершении незаконной коммерческой деятельности в оккупированном Крыму

Ее обвиняют в совершении незаконной коммерческой деятельности в оккупированном Крыму

Фото: из открытых источников

Жену народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука, телеведущую Оксану Марченко внесли в базу центра Миротворец как лицо, которое несет угрозу национальной безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте центра "Миротворец", передает RegioNews.

Финансирование террористов и русских оккупантов. Отрицание российской агрессии. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации оккупации АР Крым российскими захватчиками", - говорится в обосновании появления профиля Марченко на сайте.

Также Оксану Марченко обвиняют в совершении незаконной коммерческой деятельности в оккупированном Крыму и участии в контрабандных перемещениях грузов и товаров на оккупированные территории Украины.

В ее профиле представлены свидетельства причастности к деятельности ряда компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность в России и на оккупированных украинских территориях.

Напомним, гражданскую жену нардепа Козака внесли в базу "Миротворца", Наталье Лавренюк вменяют финансирование терроризма, двойное гражданство, ведение бизнеса на территории страны-агрессора.