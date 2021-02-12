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12 февраля 2021, 13:45 7

В Конституционном суде оспорили пропорциональную систему выборов в Украине

12 февраля 2021, 13:45 7
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В представлении обжаловано пункт заключительных и переходных положений Кодекса
В представлении обжаловано пункт заключительных и переходных положений Кодекса
Рixabay
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В Конституционный суд поступило представление группы народных депутатов, в котором обжаловано ряд положений Избирательного кодекса. Они касаются проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.

Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, пишет RegioNews.

"Народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", - отметила нардеп.

Она добавила, что в представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".

Ранее Совгиря заявила, что в повестке дня КСУ включаются преимущественно одни и те же дела.

суд Украина закон Конституционный суд нардеп

 
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