В Конституционном суде оспорили пропорциональную систему выборов в Украине
В Конституционный суд поступило представление группы народных депутатов, в котором обжаловано ряд положений Избирательного кодекса. Они касаются проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.
Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале, пишет RegioNews.
"Народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", - отметила нардеп.
Она добавила, что в представлении обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу закон "О выборах народных депутатов Украины".
Ранее Совгиря заявила, что в повестке дня КСУ включаются преимущественно одни и те же дела.