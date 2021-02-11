09:01  11 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
11:29  11 февраля
В шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов
18:37  11 февраля
Сутки в ООС: два нарушения "тишины", погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2021, 19:57 101

Травмы и слезоточивый газ: в горсовете на Сумщине во время сессии произошла драка

11 февраля 2021, 19:57 101
Читайте також українською мовою
Один из сотрудников охраны горсовета попал в больницу
Один из сотрудников охраны горсовета попал в больницу
Фото: скриншот видео
Читайте також
українською мовою

Сегодня, 11 февраля в Тростянецком городском совете Сумской области произошла драка с участием заместителя главы Ахтырского районного совета и работников охраны с применением слезоточивого газа.

Об этом сообщает издание Sumy.today, передает RegioNews.

Известно, что заместитель главы Ахтырского районного совета Валерий Партала вместе с группой лиц пытался попасть на сессию городского совета, которая проводилась в закрытом режиме.

На входе в здание возник конфликт с сотрудниками общественного формирования "Сич", которое осуществляет охрану здания. Охранники заявили, что сессия из-за карантина будет проводиться в закрытом режиме без посторонних лиц.

Сообщается, что заместитель главы Ахтырского райсовета нанес несколько ударов в лицо одному из сотрудников охраны, после чего возникла драка с применением слезоточивого газа. В ситуацию вмешались сотрудники полиции.

В результате конфликта один из охранников с закрытой черепно-мозговой травмой попал в больницу, еще один человек получил ожоги глаз.

Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Сумщины, по факту драки открыли уголовное производство по статье "хулиганство".

Напомним, ранее в Червонограде на Львовщине подрались два депутата городского совета. Во время сессии депутаты дрались и употребляли нецензурную лексику.

полиция драка горсовет Сумская область депутаты

В Киевском городском совете создано новое межфракционное объединение "Успішний Київ"
11 февраля 2021, 17:46
На столичной Куреневке провалился асфальт: как это выглядит
11 февраля 2021, 15:58
Во Львове полиция задержала подозреваемых в осквернении памятника Бандере
11 февраля 2021, 15:47
Все новости »
 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Кропивницкий поствыборный: каким стал мэр Райкович в версии 2.0
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua