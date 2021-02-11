Травмы и слезоточивый газ: в горсовете на Сумщине во время сессии произошла драка
Сегодня, 11 февраля в Тростянецком городском совете Сумской области произошла драка с участием заместителя главы Ахтырского районного совета и работников охраны с применением слезоточивого газа.
Об этом сообщает издание Sumy.today, передает RegioNews.
Известно, что заместитель главы Ахтырского районного совета Валерий Партала вместе с группой лиц пытался попасть на сессию городского совета, которая проводилась в закрытом режиме.
На входе в здание возник конфликт с сотрудниками общественного формирования "Сич", которое осуществляет охрану здания. Охранники заявили, что сессия из-за карантина будет проводиться в закрытом режиме без посторонних лиц.
Сообщается, что заместитель главы Ахтырского райсовета нанес несколько ударов в лицо одному из сотрудников охраны, после чего возникла драка с применением слезоточивого газа. В ситуацию вмешались сотрудники полиции.
В результате конфликта один из охранников с закрытой черепно-мозговой травмой попал в больницу, еще один человек получил ожоги глаз.
Как сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Сумщины, по факту драки открыли уголовное производство по статье "хулиганство".
Напомним, ранее в Червонограде на Львовщине подрались два депутата городского совета. Во время сессии депутаты дрались и употребляли нецензурную лексику.