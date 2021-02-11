Зеленский поехал на Донбасс с послами G7
Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой
Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкой области. С ним на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки".
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента пишет RegioNews.
"Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил", - указано в сообщении.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск.
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