Зеленский поехал на Донбасс с послами G7

Умение находить компромиссные решения и выжимать максимум из имеющихся ресурсов – финансовых, человеческих, временных. Именно этим многим горожанам запомнился городской голова Кропивницкого во времена...

10 февраля 2021

Хозяин Надворной, создатель "Буковеля" и битва бывших "оранжевых": чего стоит ожидать от довыборов по прикарпатскому округу №87

Официально на промежуточных выборах в Верховную Раду по 87-му округу пока зарегистрированы лишь два кандидата, но борьба между главными действующими лицами уже разгорается. Надворную и окрестности ожи...