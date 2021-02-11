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11 февраля 2021, 11:45 38

Зеленский поехал на Донбасс с послами G7

11 февраля 2021, 11:45 38
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Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой
Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой
Офис президента
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донецкой области. С ним на Донбасс отправились послы стран "Большой семерки".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента пишет RegioNews.

"Глава государства ознакомится с ситуацией на передовой и пообщается с военнослужащими, которые несут службу в зоне проведения Операции объединенных сил", - указано в сообщении.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что Украина готова к новому этапу разведения войск.

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