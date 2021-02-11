09:01  11 февраля
Коронавирус в Украине: за сутки выявили более пяти тысяч новых случаев
11:29  11 февраля
В шести областях Украины ограничили движение грузовиков из-за снегопадов
18:37  11 февраля
Сутки в ООС: два нарушения "тишины", погиб украинский военный
UA | RU
UA | RU
11 февраля 2021, 16:49 1

Киевсовет просит Зеленского, Раду и Кабмин не допустить повышение тарифов на жилкомуслуги

11 февраля 2021, 16:49 1
Читайте також українською мовою
Кроме того, депутаты требуют от госвласти принять меры для снижения тарифов на природный газ до летних цен, что позволит снизить стоимость отопления и электроэнергии
Кроме того, депутаты требуют от госвласти принять меры для снижения тарифов на природный газ до летних цен, что позволит снизить стоимость отопления и электроэнергии
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Киевский городской совет поддержал решение об обращении к президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету министров с требованием снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

За соответствующее решение проголосовал 61 депутат на пленарном заседании в четверг, пишет RegioNews со ссылкой на сайт Киевсовета.

"Депутаты Киевского городского совета выражают категорический протест против повышения с 1 января 2021 года цен на природный газ и электроэнергию, тарифов на водоснабжение и водоотвод и распределение (доставку) природного газа для газораспределительных компаний", – указано в обращении Киевсовета.

Кроме того, депутаты требуют от госвласти принять меры для снижения тарифов на природный газ до летних цен, что позволит снизить стоимость отопления и электроэнергии, а также усилить меры соцзащиты населения и не допустить дальнейшего повышения тарифов на электроэнергию.

В то же время, депутаты не поддержали другое решение об обращении к президенту, парламенту, Кабмину и Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг. Согласно ему, в частности, предлагается внести законодательные изменения в части предоставления органам местного самоуправления самостоятельно регулировать тарифы на электроэнергию и жилкомуслуги. За такое решение проголосовало лишь 37 депутатов.

Ранее сообщалось, что до конца отопительного сезона 2021 года тарифы на тепло и горячую воду в Украине повышать не будут, был подписан меморандум Кабинета Министров с местными властями.

Украина Верховная Рада президент Киевсовет парламент

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
С Вирастюком, наполовину без Дубинского, но пока что с Разумковым. Что ждет в новом сезоне "Слуги народа"
Кропивницкий поствыборный: каким стал мэр Райкович в версии 2.0
Все публикации »
Виктор Небоженко
Вадим Денисенко
Виктор Таран
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua