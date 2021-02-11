Киевсовет просит правительство передать Гостиный двор общине столицы, а не Минкульту

Об этом сообщает пресс-служба столичного головы, пишет RegioNews.

Поддержали проект решения "Об обращении Киевского городского совета к Кабинету министров Украины относительно безотлагательного принятия мер, направленных на безвозмездную передачу объекта культурного наследия местного значения "Гостиный двор" в коммунальную собственность территориальной общины города Киева" 104 депутата.

"Мы уже не один год с общиной столицы отстаиваем возвращение городу этой пам'памятники архитектуры. Нас водят по кругу. А помещение тем временем разрушается! Мы уже могли бы приступить к восстановлению здания, в комплексе с реконструкцией Контрактовой площади и реализацией концепции Пешеходного Подола", – сказал Кличко.