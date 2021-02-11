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11 февраля 2021, 16:59 1

Киевсовет просит правительство передать Гостиный двор общине столицы, а не Минкульту

11 февраля 2021, 16:59 1
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За это решение проголосовали 104 депутата
За это решение проголосовали 104 депутата
Скриншот с видео
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Депутаты Киевского городского совета приняли обращение к правительству о передаче Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной общины столицы.

Об этом сообщает пресс-служба столичного головы, пишет RegioNews.

Поддержали проект решения "Об обращении Киевского городского совета к Кабинету министров Украины относительно безотлагательного принятия мер, направленных на безвозмездную передачу объекта культурного наследия местного значения "Гостиный двор" в коммунальную собственность территориальной общины города Киева" 104 депутата.

"Мы уже не один год с общиной столицы отстаиваем возвращение городу этой пам'памятники архитектуры. Нас водят по кругу. А помещение тем временем разрушается! Мы уже могли бы приступить к восстановлению здания, в комплексе с реконструкцией Контрактовой площади и реализацией концепции Пешеходного Подола", – сказал Кличко.

Ранее сообщалось, что Музей истории Киева разместят в Гостином дворе.

Украина Киев заседание депутат Киевсовет

 
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